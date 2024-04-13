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Этот изысканный цветок притягивает обаятельным обликом: его называет глазуньей за необычное сходство с популярным блюдом

Посадите в саду лимнантес

1:03
Садоводство » Цветы

В мире существует огромное разнообразие цветов, впечатляющих своим прекрасным цветением, обаятельными ароматами или гармоничным обликом, который легко сочетается с различными садовыми композициями. Хотя мы привыкли к выращиванию наших участках таких известных цветов, как астры, розы, лилии и ирисы, стоит обратить внимание на менее известные, но не менее эффектные растения, которые могут украсить ваш сад.

Посадите в саду лимнантес
Фото: commons.wikimedia.org by Agnieszka Kwiecień, Nova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Одним из таких растений является лимнантес, также известный как глазунья из-за своего уникального цветка, который напоминает её форму: сердцевина ярко-жёлтая, а окантовка – белая. Это однолетнее растение обычно произрастает только на влажных грунтах, на сухих участках оно плохо укореняется и быстро погибает.

Лимнантес не превышает в высоту 25 см и выглядит прекрасно, высаженный группами, образуя ковёр цветов. Он отлично сочетается с хвойными растениями и прекрасно смотрится на альпийских горках.

Лимнантес, обзор семян, посев.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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