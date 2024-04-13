Этот изысканный цветок притягивает обаятельным обликом: его называет глазуньей за необычное сходство с популярным блюдом

Посадите в саду лимнантес

1:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

В мире существует огромное разнообразие цветов, впечатляющих своим прекрасным цветением, обаятельными ароматами или гармоничным обликом, который легко сочетается с различными садовыми композициями. Хотя мы привыкли к выращиванию наших участках таких известных цветов, как астры, розы, лилии и ирисы, стоит обратить внимание на менее известные, но не менее эффектные растения, которые могут украсить ваш сад.

Фото: commons.wikimedia.org by Agnieszka Kwiecień, Nova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Одним из таких растений является лимнантес, также известный как глазунья из-за своего уникального цветка, который напоминает её форму: сердцевина ярко-жёлтая, а окантовка – белая. Это однолетнее растение обычно произрастает только на влажных грунтах, на сухих участках оно плохо укореняется и быстро погибает.

Лимнантес не превышает в высоту 25 см и выглядит прекрасно, высаженный группами, образуя ковёр цветов. Он отлично сочетается с хвойными растениями и прекрасно смотрится на альпийских горках.