Щавель обладает массой целебных свойств. Обязательно посадите на участке

С чем его можно сажать на грядке щавель?

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Щавель — одно из самых популярных и полезных растений в огороде. Он обладает ярким вкусом и ароматом, а также обладает массой целебных свойств. Щавель можно выращивать как на открытой грядке, так и в горшках на балконе или подоконнике. Однако, при посадке щавеля на грядке, нужно учитывать его соседей, с которыми он будет соседствовать.

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С щавелем отлично уживаются многие овощные культуры, такие как помидоры, огурцы, капуста, свекла и морковь. Он также отлично соседствует с зеленью, такой как укроп, петрушка и базилик. Благодаря своим антисептическим свойствам, щавель поможет бороться с болезнями и вредителями, защищая соседние растения от поражения.

Однако, следует избегать посадки щавеля рядом с другими растениями, которые имеют кислые или щелочные почвы, так как щавель предпочитает нейтральную почву. Также не стоит сажать щавель рядом с бобовыми культурами, такими как горох или фасоль, так как они могут подавлять его рост.

Таким образом, правильный выбор соседей для щавеля на грядке поможет вам получить обильный урожай этого полезного растения и защитит его от возможных болезней и вредителей. Учитывайте особенности каждого растения и следите за их сочетаемостью на грядке, чтобы создать оптимальные условия для роста и развития всего огородного урожая.