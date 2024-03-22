Создаём удивительный уголок в вашем саду: рассказываем, почему стоит сажать кизил

Как вырастить кизил и за ним ухаживать

3:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Кизил – это декоративное растение с яркими красными ягодами, которые придают изысканный вид саду. Выращивание кизила требует определённых знаний и тщательного ухода, но с правильной техникой и вниманием, вы сможете получить обильный урожай вкусных ягод.

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В этой статье мы расскажем вам, как вырастить и ухаживать за кизилом, чтобы создать удивительный уголок в вашем саду.

Выбор места и посадка

Кизил предпочитает солнечное место с хорошо дренированной почвой. Выберите открытую площадку, где будет достаточно света для растения. Хотя кизил не требует особого вида почвы, рекомендуется добавить органические вещества в грунт перед посадкой. Важно учесть, что кизил, как правило, бывает самоопыляемым, поэтому для получения урожая вам может понадобиться посадка нескольких растений.

Полив и удобрение

В первый год после посадки кизил требует регулярного полива, особенно в жаркое время года. Постепенно орошайте растение реже, чтобы стимулировать его корни к росту в глубь почвы. Когда кизил подрастёт, он сможет пережить более длительные периоды засухи, но помните, что регулярный полив способствует формированию более красивого и упругого куста. Кизил также нуждается в удобрении каждую весну. Используйте органические или минеральные удобрения, следуя инструкциям на упаковке.

Обрезка и формирование куста

Обрезка кизила необходима, чтобы растение служило вам дольше и сохраняло декоративный вид. После посадки укорененных саженцев обрежьте их на 1/3 часть, чтобы стимулировать более густое расположение ветвей. Поздней осенью или ранней весной можно проводить формирование куста, удаляя старые и поврежденные ветви, а также регулируя высоту и форму растения.

Защита от вредителей и болезней

Кизил может подвергаться атакам различных вредителей, таких как мучнистый червец или плодожорка. Очень важно регулярно осматривать растение и принимать меры по борьбе с вредителями, если они появятся. Если возникает подозрение на болезнь, такую как вирус кизила или пятнистость листьев, необходимо проконсультироваться с агрономом и предпринять необходимые меры.

Сбор урожая и переработка

Когда ягоды кизила достигают зрелости, их можно собирать. Ягоды, наиболее полезные для потребления, становятся красно-оранжевыми и мягкими на ощупь. Однако будьте осторожны, чтобы не повредить растение, собирая ягоды. Кизил можно употреблять в свежем виде, добавлять в десерты или использовать для приготовления варенья и соков. Перед тем как употребить ягоды, рекомендуется промыть их под проточной водой.

Теперь, с этими полезными советами, вы знакомы с основами выращивания и ухода за кизилом. Постарайтесь следовать этим рекомендациям и наслаждайтесь прекрасной зеленью и ароматными ягодами, которые принесет вам ваш собственный кизил.