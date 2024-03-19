Этот сорт арбузов созревает за 60 дней: весит до 10 килограммов - вырастят и начинающие огородники

Сорт арбузов "ТамТам" - быстро растут, просты в уходе

1:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Этот сорт арбуза, известный под именем "043 F1", впоследствии получивший название "ТамТам", стал популярным среди многих любителей арбузов. О нём рассказала огородница из Алтая в своём Дзен-канале "Живу на Алтае. Сад Огород".

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Этот ранний гибрид арбуза от компании Enza Zaden радует своим урожаем и вкусом. Созревает он за 58-62 дня от высадки, имеет удлиненно-овальную форму плода и весит от 8 до 10 кг.

Огородница выращивала этот сорт через рассаду на плёнке в открытом грунте, без особых трудностей. "ТамТам" отличается неприхотливостью и высокой урожайностью, что делает его отличным выбором даже для начинающих садоводов.

Этот арбуз заслуженно получил репутацию раннего, урожайного и сладкого сорта. Первые плоды обычно самые крупные, хотя не все из них сохраняются на растении из-за его ограниченной способности удерживать плоды.

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