Этот сорт арбузов созревает за 60 дней: весит до 10 килограммов - вырастят и начинающие огородники

Этот сорт арбуза, известный под именем "043 F1", впоследствии получивший название "ТамТам", стал популярным среди многих любителей арбузов. О нём рассказала огородница из Алтая в своём Дзен-канале "Живу на Алтае. Сад Огород".
Этот ранний гибрид арбуза от компании Enza Zaden радует своим урожаем и вкусом. Созревает он за 58-62 дня от высадки, имеет удлиненно-овальную форму плода и весит от 8 до 10 кг.
Огородница выращивала этот сорт через рассаду на плёнке в открытом грунте, без особых трудностей. "ТамТам" отличается неприхотливостью и высокой урожайностью, что делает его отличным выбором даже для начинающих садоводов.
Этот арбуз заслуженно получил репутацию раннего, урожайного и сладкого сорта. Первые плоды обычно самые крупные, хотя не все из них сохраняются на растении из-за его ограниченной способности удерживать плоды.
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