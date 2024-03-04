Обожают солнце: эти цветы неприхотливы в уходе и растут на залитом солнцем участках

Растения-любители солнца

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Эти растения идеальны для выращивании в солнечных местах сада. Рассказываем о них.

Фото: flickr.com by Yoko Nekonomania is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Космея (Cosmos bipinnatus)

Их выращивать несложно. Вы можете найти их нескольких насыщенных оттенков, а также мягких пастельных и даже белых. Растения крепкие, достигают примерно 1-4 футов в высоту и хорошо сочетаются с другими цветами.

Это ещё одно полезное самосевающее растение. Высевайте их непосредственно в любое время после последнего заморозка.

Чашевидный цветок (Ниерембергия)

Этот нежный, очаровательный цветок относится к семейству пасленовых. Ньерембергия, названная в честь испанского профессора естественной истории-иезуита Хуана Эусебио Ньеремберга, как правило, используется чаще, чем обычное название растения — чашевидный цветок. Возможно, это потому, что существует множество растений, называемых чашечковыми.

Ниерембергия очень популярна в контейнерах, но она прекрасно себя чувствует и в грунте и является красивым обрамляющим растением. Растение имеет склонность к кустистому росту и быстро распускается.

Кипарисовая лиана (Ipomoea quamoclit)

Трубчатые, звездчатые цветы и тонкие, похожие на папоротник листья делают кипарисовую лозу декоративным вьющимся растением. Растение относится к тому же семейству, что и ипомея, и растёт примерно так же быстро, достигая 10-15 футов. На них начинают распускаться бутоны, как только они вырастают в высоту, так что наберитесь терпения, пишет thespruce.com.

Вы можете начать посадку в помещении за несколько недель до даты последнего заморозка или сразу после последнего заморозка высевать семена на открытом воздухе. По мере роста растения обязательно предоставьте ему что-нибудь, на что можно было бы взобраться или раскинуться, например, шпалеру.