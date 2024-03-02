Рассада цветёт, обрывать цветы или нет? Ответ дал опытный садовод

Садовод Лариса Зарубина рассказала, что делать, если рассада цветёт

0:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

При выращивании рассады перцев и баклажанов, часто возникает проблема: рассада начинает цвести, а до высадки в грунт остаётся ещё много времени (месяц или даже больше). В таких случаях возникает вопрос: что делать с цветами? Ответом поделилась садовод Лариса Зарубина в своём Дзен-канале.

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Лучшим решением будет оборвать цветы. Рассада находится в стадии активного роста, и ей нужно сконцентрировать свои усилия на формировании куста и корневой системы. Плодоношение в этот момент будет непродуктивным и может принести больше вреда, чем пользы, так как плоды могут быть мелкими и невкусными из-за ограниченного объёма грунта и площади для питания.

Если всё же решено оставить плоды, то следует пересадить рассаду в более объёмную тару, не менее 5 литров. Если до высадки в грунт осталось 1-2 недели, а рассада уже активно цветёт, то цветы можно оставить и осторожно пересадить растение.