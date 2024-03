Рассада цветёт, обрывать цветы или нет? Ответ дал опытный садовод

При выращивании рассады перцев и баклажанов, часто возникает проблема: рассада начинает цвести, а до высадки в грунт остаётся ещё много времени (месяц или даже больше). В таких случаях возникает вопрос: что делать с цветами? Ответом поделилась садовод Лариса Зарубина в своём Дзен-канале.

Фото: commons.wikimedia. org by KVDP is licensed under released into the public domain by the copyright holder