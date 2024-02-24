Вовсе не сорняк: это растение ценится за неприхотливость и яркие краски

Вербаскум может отлично украсить любой сад

1:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Это растение широко известно многим как сорняк, растущий на лугах и полях. Однако мало кто знает, что многие его виды очень декоративны и могут стать прекрасным украшением цветника. Речь идёт о вербаскуме.

Фото: Own work by C T Johansson is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В народе его часто называют медвежьим ухом, царским скипетром или лучинником. Среди вербаскумов можно встретить однолетние, двулетние и многолетние виды. Это травянистое растение может достигать высоты до 2 метров, его стебли украшены соцветиями из небольших цветков, пишет Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".

Цветы вербаскума обычно жёлтого цвета, но встречаются и белые, розовые, оранжевые, красно-коричневые или лиловые оттенки. Некоторые виды имеют контрастную сердцевину, что делает их очень заметными.

Хотя отдельный цветок вербаскума недолговечен, цветение длится всё лето благодаря большому количеству цветков в соцветии. Растение хорошо растёт как на солнце, так и в легкой тени.

Вербаскум не требует особого полива и устойчив к засухе, но в периоды продолжительной жары его можно полить. Благодаря вертикальным соцветиям, вербаскум прекрасно впишется в любой цветник, придавая ему яркости и оригинальности.