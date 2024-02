Вовсе не сорняк: это растение ценится за неприхотливость и яркие краски

Это растение широко известно многим как сорняк, растущий на лугах и полях. Однако мало кто знает, что многие его виды очень декоративны и могут стать прекрасным украшением цветника. Речь идёт о вербаскуме.

Фото: Own work by C T Johansson is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported