Зелень дома будет всегда

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Как вырастить на подоконнике зелёный лук

2:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Зелёный лук — это одно из самых популярных и полезных растений, которое можно вырастить на подоконнике. Он не только добавляет яркость и свежесть в нашу кухню, но и обладает множеством полезных свойств для нашего организма. Расскажем вам, как правильно вырастить зелёный лук на подоконнике, чтобы он всегда был свежим и ароматным.

Фото: flickr. com by tomscoffin is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Важным для зелёного лука на подоконнике является выбор подходящего места. Лук любит яркий свет, поэтому лучше всего выбрать для него окно на южной стороне. Если у вас нет такой возможности, то можно использовать и окно на восточной или западной стороне, но в этом случае растение может не получать достаточно солнечного света и расти медленнее.

Для выращивания зеленого лука на подоконнике вам понадобится горшок с дренажной системой и питательной почвой. Выбирайте горшок с отверстиями внизу, чтобы избежать застоя воды, который может привести к гниению корней. Почва должна быть плодородной и хорошо дренированной. Вы также можете добавить в нее немного перегноя или компоста для улучшения питательных свойств.

Перед посадкой луковицы в горшок, её необходимо прорастить. Для этого можно использовать обычную вату или газету, смоченную водой. Положите луковицу на вату или газету и оставьте на несколько дней в теплом месте. Когда появятся корни длиной около 2-3 см, можно пересадить луковицу в горшок с почвой.

Посадите луковицу на глубину около 2-3 см и утрамбуйте почву вокруг нее. Поливайте растение умеренно, чтобы почва была всегда влажной, но не переувлажненной. Лук не любит сильного переувлажнения, поэтому следите за тем, чтобы вода не застаивалась в горшке.

Чтобы зелень была всегда свежей и ароматной, регулярно подкармливайте растение удобрениями для зелёных культур. Также не забывайте удалять сухие и увядшие листья, чтобы они не отнимали питательные вещества у остальных растений.