Новые горизонты в огородничестве: какие сорта кабачков стали настоящим открытием для дачников этого года?

Тенденции среди дачников: компактные и урожайные кабачки становятся хитом сезона

0:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В российском садоводстве наблюдается тренд на выращивание компактных кабачков с большим количеством плодов на одном кусте-лиане. Это помогает экономить место в огороде и облегчает уход за культурой.

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Агроном Василий Яковлев рекомендует несколько сортов и гибридов, которые отличаются компактностью, высокой урожайностью и хорошим вкусом. Об этом сообщает сайт aif.ru.

Среди них: гибриды Касуми F1, Шкипер F1 и Хит сезона F1, а также сорта Мячик и Белая гвардия. Эти сорта кабачков подходят как для выращивания в огороде, так и для культивирования на компостной куче, и отлично подходят для приготовления различных блюд.