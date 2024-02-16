Новые горизонты в огородничестве: какие сорта кабачков стали настоящим открытием для дачников этого года?

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Тенденции среди дачников: компактные и урожайные кабачки становятся хитом сезона

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Садоводство

В российском садоводстве наблюдается тренд на выращивание компактных кабачков с большим количеством плодов на одном кусте-лиане. Это помогает экономить место в огороде и облегчает уход за культурой.

Тенденции среди дачников: компактные и урожайные кабачки становятся хитом сезона
Фото: Wikipedia by Dezidor is licensed under CC BY 3.0

Агроном Василий Яковлев рекомендует несколько сортов и гибридов, которые отличаются компактностью, высокой урожайностью и хорошим вкусом. Об этом сообщает сайт aif.ru.

Среди них: гибриды Касуми F1, Шкипер F1 и Хит сезона F1, а также сорта Мячик и Белая гвардия. Эти сорта кабачков подходят как для выращивания в огороде, так и для культивирования на компостной куче, и отлично подходят для приготовления различных блюд.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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