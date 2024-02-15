Сколько бутонов надо оставлять на зацветающем пионе, что его цветение удивляло окрудающих: секреты

Тайны пышного цветения пионов: основные правила ухода

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Пионы, прекрасные цветы, известны своей неприхотливостью и относительной независимостью от сложного ухода. Тем не менее, для достижения великолепного цветения следует знать несколько секретов.

Фото: Unsplash by Irina is licensed under public domain

1. Правильный полив: В условиях жаркой погоды пионы нуждаются в поливе каждые 10 дней. В период вегетации, когда формируются цветоносы (обычно в середине июля), рекомендуется поливать чаще. Правильное влажное окружение способствует более крепкому и здоровому росту растений.

2. Контроль над количеством бутонов: Чтобы обеспечить роскошное цветение, стоит оставить всего лишь два крупных бутона на каждом стебле, удалив мелкие. Этот метод обеспечивает эффективное распределение питательных веществ, способствуя пышности и долгому цветению.

3. Рыхлая почва: Почва вокруг пионов должна быть регулярно разрыхляться, особенно после полива. Однако при этом необходимо проявлять осторожность, чтобы не повредить чувствительные корни цветка. Рыхление на глубину 7 сантиметров от стебля способствует поддержанию оптимального воздушного обмена и водопроводных функций корневой системы.

Следуя этим простым правилам, можно создать благоприятные условия для роскошного и долговечного цветения пионов, наслаждаясь их красотой в течение всего сезона.