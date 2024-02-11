Как не дать зимой прорасти картошке в погребе: надо просто добавить этот фрукт к ней

Секрет долгого хранения картошки: как избежать проростания с помощью яблок

0:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

В зимний период многие хозяйки стараются обеспечить семью запасами картошки, которая станет неотъемлемой частью меню на протяжении всего сезона. Однако, при хранении возникает распространенная проблема — появление зеленых отростков на клубнях, что может привести к потере вкуса и даже сделать их токсичными из-за соланина.

Фото: New Britain Museum of American Art by Robert Spear Dunning is licensed under public domain

Независимо от того, храните ли вы картошку в подвале или в ящиках, существует простой метод, чтобы избежать проростания и сохранить урожай в идеальном состоянии на протяжении всего зимнего периода. Достаточно всего лишь бросить несколько яблок к корнеплодам, и ваш запас картошки пробудет в спячке всю зиму.

Секрет заключается в том, что яблоки выделяют газ этилен, который играет ключевую роль в предотвращении процесса прорастания клубней. Такой простой "соседский" ход может стать надежной защитой от потери внешнего вида и важных качеств картошки в хранилище.