В зимний период многие хозяйки стараются обеспечить семью запасами картошки, которая станет неотъемлемой частью меню на протяжении всего сезона. Однако, при хранении возникает распространенная проблема — появление зеленых отростков на клубнях, что может привести к потере вкуса и даже сделать их токсичными из-за соланина.
Независимо от того, храните ли вы картошку в подвале или в ящиках, существует простой метод, чтобы избежать проростания и сохранить урожай в идеальном состоянии на протяжении всего зимнего периода. Достаточно всего лишь бросить несколько яблок к корнеплодам, и ваш запас картошки пробудет в спячке всю зиму.
Секрет заключается в том, что яблоки выделяют газ этилен, который играет ключевую роль в предотвращении процесса прорастания клубней. Такой простой "соседский" ход может стать надежной защитой от потери внешнего вида и важных качеств картошки в хранилище.
Для посадки перца лучше ориентироваться на лунный календарь.