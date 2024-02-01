Смородина даст образцовый урожай, который и не снился: подготовьте ей картофельную кожуру

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Хорошее удобрение для смородины обеспечивает гарантию обильного урожая в следующем году. После зимы органические и минеральные добавки способствуют эффективному питанию корней, способствуя более быстрому развитию почек.

Фото: commons.wikimedia. org by Luigi Chiesa is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Сильные и здоровые кусты смородины могут лучше защититься от болезней и вредителей, которые начинают активную атаку после первых весенних солнечных лучей.

Молодые кусты требуют меньше подкормки, чем зрелые. Необходимо удобрять растения, плодоносящие в течение 3–4 лет, ежегодно.

Для получения богатого урожая крупной смородины можно использовать очистки от картофеля. Они богаты крахмалом, который благоприятно влияет на рост и развитие смородины. После такой подкормки ягоды порадуют вас своими размерами.

Процесс приготовления картофельной подкормки следующий: