Смородина даст образцовый урожай, который и не снился: подготовьте ей картофельную кожуру

Хорошее удобрение для смородины обеспечивает гарантию обильного урожая в следующем году. После зимы органические и минеральные добавки способствуют эффективному питанию корней, способствуя более быстрому развитию почек.
Сильные и здоровые кусты смородины могут лучше защититься от болезней и вредителей, которые начинают активную атаку после первых весенних солнечных лучей.
Молодые кусты требуют меньше подкормки, чем зрелые. Необходимо удобрять растения, плодоносящие в течение 3–4 лет, ежегодно.
Для получения богатого урожая крупной смородины можно использовать очистки от картофеля. Они богаты крахмалом, который благоприятно влияет на рост и развитие смородины. После такой подкормки ягоды порадуют вас своими размерами.
Процесс приготовления картофельной подкормки следующий:
Маринование репчатого лука — это не только привычное дело для шашлыков и барбекю, но и отличный способ придать интересный вкус салатам, селедке и разнообразным блюдам.