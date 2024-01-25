5 секретов выращивания рассады петунии. Главный: ее дыхание должно быть свободным, без тесноты почвы

Выращивание петунии, несмотря на ее широкое распространение в садах, часто сопровождается определенными трудностями. Проблемы могут возникнуть на этапах проращивания семян и первичного роста рассады. Специалисты предоставили ключевые секреты для успешного выращивания здоровой и крепкой петунии.
Один из важных моментов — не сеять семена в плотную, утрамбованную почву. Земля должна быть рыхлой и воздухопроницаемой, поэтому семена размещаются на поверхности грунта, без их углубления, чтобы избежать проблем с прорастанием.
Контроль за "дыханием" почвы и избегание сквозняков — еще один важный аспект. Это обеспечит умеренное увлажнение земли, предотвращая пересыхание и сохраняя благоприятные условия для взращивания семян. До появления ростков рекомендуется держать петунии под пленкой или крышкой, поддерживая подходящую температуру.
Удаление первых бутонов способствует перераспределению сил растения на общий рост и укрепление. Не рекомендуется кислить почву, так как это может привести к хлорозу.
Регулярное подкармливание петуний минеральными удобрениями способствует их здоровому росту и обильному цветению, что станет благодарным ответом за вложенные усилия.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.