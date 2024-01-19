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Не стоит унывать, если на участке слишком кислая почва: наа нем вырастить можно это

1:52
Садоводство » Советы

Среди овощей, картошка является наиболее устойчивой к повышенной кислотности почвы, выдерживая рН 4,6-5, считают специалисты.

Не стоит унывать, если на участке слишком кислая почва: наа нем вырастить можно это
Фото: commons.wikimedia. org by M Tullottes is licensed under public domain

Однако, для более мелкого уровня кислотности (рН 5-5,5) подходят лук-шалот, хрен, редька, репа, цикорий, артишоки, томат, земляника, морковь, и тыква. Если ваш участок имеет кислую почву, её следует нейтрализовать.

Для излишне кислых почв (рН 4-5, а для голубики – 3,5-4,5) подходят клюква, голубика, брусника и черника. В слабокислой почве (рН 5-5,5) могут процветать ежевика, яблоня, малина, крыжовник, смородина, виноград, арония, ирга, и японская айва.

Для декоративных растений на кислой почве подходят вересковые (рододендроны и азалии), магнолии, гортензии, барбарисы, дроки, веерный клен и хвойные растения (сосны, ели, кипарисовики, туи, пихты, можжевельники).

В цветнике на кислой почве могут процветать ацидофильные верески, эрики, плауны, лишайники, папоротники, мхи, осоки и злаки (молиния, щучка, ожика, вейник, пушица, ситник, овсяница).

Если вы ищете цветущие растения, обратите внимание на многолистный люпин, кальмию, примулы, ландыши, фиалки, лютики, гвоздику-травянку, меконопсис, незабудки, циннию, каликант, живучку, триллиум, гравилат, белый клевер, розы, пионы и азиатские лилии, которые прекрасно адаптируются к слабокислой почве.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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