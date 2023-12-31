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Газания способна цвести до заморозков

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Садоводство » Цветы

Газания — цветок, который способен радовать пышным цветением начиная с лета до поздних заморозков.

Газания способна цвести до заморозков
Фото: "Газания" by JuliaCh12 is licensed under CC BY 4.0.

Для хорошего роста растению важно, чтобы хватало света и тепла. Газания нуждается в плодородной почве и регулярном поливе.

Лучшее время для посадки — весна или осень. В почву следует добавить компост или перегной.

Газании необходима специальная подкормка для цветущих растений. Также важно удаление увядших цветов для стимуляции роста. Растение выглядит как компактный куст.

Культура имеет множество красивейших сортов. Они отличаются цветом и формой. Специалисты 7dach. ru выделили следующие эффектные сорта: GazaniaNivea, Daybreak, GazaniaPinnata, Shansonette, EasyGrow, RedHybrid и Sonnenschein.

Газания: выращивание и уход
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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