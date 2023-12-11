Пять главных ошибок огородников, которые повторяются из года в год

3:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Огородник — обычный человек, поэтому он также может допустить ошибки. Эксперты назвали пять наиболее распространённых из них.

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Отказ от перекопки участка и замена её рыхлением грунта

Перекопка и рыхление почвы — это две разные вещи. Когда мы рыхлим почву, то обогащаем её кислородом, боремся с сорняками и улучшаем водный обмен. Однако без перекопки почвы не обойтись, поскольку она позволяет заделывать органические и минеральные удобрения. Рекомендуется проводить перекопку почвы как минимум раз в три года.

Избыточный полив

Он может погубить все огородные культуры. Поливать следует исходя из температуры воздуха и состояния почвы. В жаркую и сухую погоду поливы можно производить ежедневно, а в прохладную и дождливую лучше вообще отказаться. Кроме того, каждая культура требует своё количество влаги. Например, капусте и огурцам нужны поливы через день, томатам — раз в два дня, а картофелю — несколько поливов за сезон. Cтоит учесть, что избыточная влага может нанести вред растениям не меньше, чем недостаток.

Использование избыточного количества пестицидов и удобрений

В наше время, когда болезни и вредители становятся всё более устойчивыми, а почва истощается, обходиться без химических веществ становится невозможно. Однако следует придерживаться определённой меры. Важно стараться использовать народные средства вместо вредных фунгицидов и инсектицидов, они не так бесполезны, как кажутся. Также рекомендуется применять биологические препараты, которые безопасны и достаточно эффективны. Что касается удобрений, органическая минеральная замена в виде древесной золы, сидератов или настоев из сорняков и крапивы может быть безопасным и хорошим решением.

Несоблюдение севооборота

Севооборот — это не просто устаревшее правило, а важное правило, которому следует придерживаться. Важно высеивать овощи на разных участках каждый сезон, чтобы не допустить истощения почвы и появления вредителей и болезней. Следует не забывать также о сидератах, которые являются спасением и лекарством для почвы. Например, горчица может помочь избавить почву от проволочника, пишет vsaduidoma. com.

Неверный выбор компаньонов для растений

Некоторые огородники считают, что это не имеет значения, но это далеко не так. Между растениями на грядке существуют дружба и вражда, а также различные требования к уходу. Например, огурцы и томаты ощущают себя комфортнее при разных температурных условиях и поливе. Лук и морковь, напротив, являются лучшими друзьями, так как лук защищает морковь от морковной мухи, а морковь защищает лук от мухи луковой. Горох и лук, наоборот, несовместимы, и смешение их на одной грядке приведёт к уменьшению и задержке урожая гороха.