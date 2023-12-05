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Самые простые и эффективные способы размножения облепихи

1:24
Садоводство » Советы

Размножение облепихи может быть осуществлено различными способами, но наиболее эффективными из них являются размножение черенками и посев семян.

Самые простые и эффективные способы размножения облепихи
Фото: commons.wikimedia. org by Paul144 is licensed under public domain

При размножении облепихи семенами, важно учесть, что только через 3-4 года станет ясно, является ли растение мужским или женским. Этот метод не позволяет сохранить сортовые качества, поэтому предпочтительнее использовать размножение черенками, где сохраняется не только "пол" растения, но и его сортовые характеристики.

Чтобы подготовить черенки, следует использовать однолетние ветки длиной 20-25 сантиметров, лучше всего зимой, до наступления сильных морозов. Оба конца черенков обмакивают в расплавленный парафин или садовый вар. Чтобы предотвратить их высыхание, черенки связывают в пучки, оборачивают во влажную ткань, затем в полиэтиленовый пакет и хранят в холодильнике при температуре около 0 градусов до момента посадки. Ранней весной нижний конец обрезается, и черенки помещают в воду до появления корней. После закалки они готовы к высадке в открытый грунт.

Следует помнить, что хранение черенков в холодильнике способствует их закалке и подготовке к успешному принятию корней после посадки.

Размножение облепихи черенками
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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