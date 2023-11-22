Выращиваем лук из обрезков в домашних условиях

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Очищая луковицу от шелухи, многие хозяйки привыкли выбрасывать нижнюю часть с корешками, не осознавая, что именно из этой части можно вырастить полноценный лук. Для того чтобы воспользоваться этим потенциалом, следует следующая процедура.

Фото: commons.wikimedia. org by Jeremy Keith from Brighton & Hove, United Kingdom is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Во-первых, обрежьте нижнюю часть луковицы с корешками, стараясь не подходить слишком близко к самим корням. Толщина обрезанной части должна быть приблизительно 2 см. Затем разместите обрезок в темном, хорошо проветриваемом месте на несколько дней для подсушивания. Важно учесть, что время сушки зависит от влажности лука, и когда срез становится сухим и шершавым на ощупь, сушку можно прекратить.

Далее, наполните грунтом небольшой горшок на 2/3 его объема, создайте углубление в центре и поместите в него обрезок. Засыпьте его верхним слоем почвы (2-4 см) и, при необходимости, полейте.

Как только через некоторое время почва высаженного обрезка даст первые проростки, аккуратно раскопайте корневище, избавьтесь от остатков старой луковицы и шелухи. Один обрезок может дать жизнь нескольким растениям, которые, при необходимости, могут быть разделены так, чтобы у каждого было достаточно корней.

Посадите получившиеся растения в горшки или открытый грунт. Для стимуляции лучшего развития луковицы, обрежьте листья до трети их общей длины. Последуя данной методике, вы сможете вырастить не только лук на зелень, но и полноценные луковицы.