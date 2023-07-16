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Как растения узнают, когда цвести?

2:04
Садоводство

Растения впечатляют нас своей способностью расцветать в нужное время, создавая красивые цветы и пышные сады. Но каким образом они знают, когда наступает время цветения?

Как растения узнают, когда цвести?
Фото: www.thespruce. com/thmb/c3znkzZgMeuvzBy4wH13jVllfUo=/1500x0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc()/plants-with-big-flowers-4138211-hero-b10becb169064cc4b3c7967adc1b22e1.jpg

Ориентация на свет

Свет играет важную роль в жизни растений, и это один из факторов, влияющих на цветение. Растения используют фотопериодизм, способность реагировать на продолжительность светового дня, чтобы определить время цветения. Когда световой день становится достаточно длинным или достаточно коротким, это сигнализирует растению о наступлении определенного времени года, и оно начинает цвести.

Внутренние часы

Растения также обладают внутренними часами, которые помогают им определить время цветения. Эти внутренние часы связаны с биологическими процессами и регулируются генами. Растения имеют гены, которые контролируют экспрессию определенных белков, влияющих на цветение. Когда уровень этих белков достигает определенного порога, растение начинает процесс цветения.

Температура

Температура также оказывает влияние на цветение растений. Некоторые растения требуют определенных температурных условий для цветения. Например, некоторые растения нуждаются в прохладных зимних температурах, чтобы активировать цветочные почки и начать цветение весной. Другие растения могут цвести только при определенных летних температурах. Температура является важным фактором, который помогает растениям знать, когда наступает время цветения.

Химические сигналы

Растения используют химические сигналы для коммуникации и определения времени цветения. Они могут выделять определенные химические вещества, которые служат сигналами другим растениям или насекомым, указывая на наступление времени цветения. Эти химические сигналы помогают растениям скоординировать свое цветение с другими растениями в окружающей среде.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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