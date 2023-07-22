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Здоровые корни дают здоровье всему растению

2:18
Садоводство

Одна из самых важных частей растения — это та часть, которую вы не видите. Корни абсолютно важны для здоровья растения, и если корни болеют, значит, болеет и само растение. Как же определить, здоровые ли корни? 

Здоровые корни дают здоровье всему растению
Фото: strawberryplants. org/wp-content/uploads/Strawberry-Roots-1.jpg

Важность здоровых корней

Важность здоровых корней нельзя недооценивать. Корни удерживают растения на месте. Они также транспортируют воду и необходимые минералы по всему растению. Это то, как растение питается и пьет. Конечно же, важно поддерживать здоровые корни в уже установившихся растениях, но еще важнее проверять наличие здоровых корней в растениях, которые вы покупаете в магазине.

Если вы покупаете растение с плохой корневой системой, в лучшем случае, оно будет долго приспосабливаться к пересадке. В худшем случае, оно погибнет вскоре после покупки. Но как определить разницу между здоровыми и нездоровыми корнями?

Как выглядят здоровые корни?

Определить здоровые корни в магазине легко, поскольку растения находятся в горшках, и корни легко видны. Поверните растение на бок, удерживая стебель над землей между двумя пальцами, и аккуратно вытащите его из горшка. Как выглядят здоровые корни? Здоровые корни должны быть белыми или светло-коричневыми, сочными, многочисленными и достаточно длинными, чтобы удерживать почву в форме горшка. Если видны кончики корней, они должны быть белыми. Если корни коричневые и крошатся, это означает, что растение нездоровое. Не покупайте его. Если корни очень маленькие и не удерживают форму почвы, они, вероятно, незрелые — растение все еще здоровое, но не готово к пересадке. Купите его только в том случае, если сможете сохранить его в горшке некоторое время. Если корни образуют кольца в горшке и не оставляют много места для почвы, значит, растение заросло корнями. Вы можете его купить и пересадить, и скорее всего, все будет хорошо, но понадобится некоторое время для адаптации и хорошего роста. Если вы найдете растение с здоровыми корнями, всегда покупайте именно его.

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Как отличить здоровые корни орхидеи от гнилых.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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