Вы до сих пор верите в магию? Большинство из нас забыли о силе сверхъестественного, когда перестали быть детьми, но наши дети — отличная возможность возродить воспоминания о детстве!
Во время пандемии коронавируса многие люди стали креативными и нашли множество способов продуктивно провести время. Итак, у нас есть еще одна отличная идея для вас — фасолевая палатка!
Они идеально подходят для игр ваших детей летом, и выглядят очень круто! В этих палатках родители могут научить своих детей выращивать еду, садоводству и уборке урожая.
Кроме того, дети насладятся теневым укрытием от солнца. С минимальными затратами и материалами вы можете превратить сад в волшебное место!
Вам понадобятся несколько стержней, веревка или шнурок, почва, семена фасоли-стойки и/или семена ежегодных вьющихся цветов. Вашим детям помогут с этим проектом своими руками, и вам будет весело наблюдать, как это станет их волшебным зеленым куполом.
Она дает ценную базовую информацию о садоводстве, которая инструктирует и мотивирует.
Эти палатки — идеальный способ превратить сад в волшебное место!
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