Всероссийский молебен о Победе начнётся 6 мая в Москве и объединит страну

0:52 Your browser does not support the audio element. Религия

В субботу, 6 мая, в Москве планируется начать всероссийский молебен о Победе, после чего мощи великомученика Георгия Победоносца отправят в российские регионы.

Фото: kremlin.ru

Молебен откроет патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает "Царьград". Отмечается, что мощи Небесного покровителя Русского воинства Георгия Победоносца смогут увидеть жители 89 регионов страны.

Россияне получат шанс попросить великомученика о победе в СВО.

Как уточняется в статье, церковь не случайно обращается к Георгию Победоносцу, ведь сейчас идёт священная борьба русского народа с украинским неонацизмом и "безбожным" Западом. Издание также подчёркивает, что Россия намерена сохранить веру в бога, любовь к ближним и семейные ценности.

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