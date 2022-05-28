Симферопольская и Крымская епархия подтвердила принадлежность РПЦ

Симферопольская и Крымская епархия подтвердила свою принадлежность Русской православной церкви. Она не поддержала решение Украинской православной церкви о независимости от РПЦ.

"Симферопольская и Крымская епархия остаётся под омофором Святейшего Патриарха Московского и всея Руси", — говорится в заявлении епархии.

Она во главе с митрополитом Симферопольским и Крымским Лазарем накануне приняла участие в соборе УПЦ, где обсуждался вопрос выхода последней из РПЦ. На нём митрополит Лазарь заявил, что статус украинской церкви, как самоуправляемой части РПЦ, является оптимальным и выступил против изменений.

"Делегация единогласно проголосовала против принятия постановления собора и предложенных поправок в устав об управлении УПЦ", — добавили в епархии.

Ранее Украинская православная церковь входила в состав Московского патриархата, но имела самоуправляемый статус во главе с митрополитом Онуфрием. Накануне УПЦ объявила о своей "полной самостоятельности и независимости" от РПЦ.

С 2018 года на Украине также действует автокефальная Православная церковь Украины, появившаяся после слияния Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. РПЦ не признаёт это структурное объединение.