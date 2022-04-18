РПЦ не согласовывала появление знака Z на храме в Свердловской области

Секретарь епархиального управления Алапаевской епархии иерей Дмитрий Ямщиков прокомментировал появление знака Z на куполе храма в Свердловской области. Об этом он сказал РИА Новости.

По его словам, знак Z появился на куполе церкви исключительно по личной инициативе местных жителей, которые занимаются восстановлением храма. Он отметил, что епархия не согласовывала появление символики. Иерей Дмитрий Ямщиков также добавил, что символы на храме противоречат церковными канонам.

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