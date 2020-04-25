В РПЦ осудили посещение храмов на Пасху верующими

Верующим нельзя было игнорировать призывы патриарха Московского и всея Руси Кирилла молиться дома и не посещать храмы на Пасху.

Такое мнение высказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. Он осудил прихожан, которые не послушали патриарха, а также поддержал полицейских, которые штрафовали нарушителей.