Верующим нельзя было игнорировать призывы патриарха Московского и всея Руси Кирилла молиться дома и не посещать храмы на Пасху.
Такое мнение высказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. Он осудил прихожан, которые не послушали патриарха, а также поддержал полицейских, которые штрафовали нарушителей.
"И когда некие священники в Москве распространяли видеоролики, говоря о том, что призыв патриарха — это всего лишь его пожелание: вы можете прислушаться, а можете не прислушаться, то я с этими благоглупостями категорически не согласен", — пояснил Иларион.
На карантине балерина занялась разбором старых снимков и видео.