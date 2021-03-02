Учёный назвал причины потепления климата

Выбросы метана — не единственная причина потепления климата в Арктике и мире в целом. Такое мнение "Правде.Ру" высказал профессор, директор Центра Экономики Севера и Арктики Александр Пилясов. Также он отметил, что глобальное потепление — явление неизученное и, как долго оно продлится, сказать сложно.

"Есть две точки зрения в научном мире. Первая — это антропогенный процесс, и сейчас он просто более чётко обозначен. А потом пойдёт спад, и наступит похолодание. Или же это необратимый сдвиг — потепление, к которому нам придется адаптироваться, и это грозит катастрофически серьёзными последствиями, — заключил профессор.

Также потепление климата может вызвать и активное освоение Арктики.

"Это и безледокольная проводка судов. В результате их работ становится меньше льдов. Это может повлечь серьёзное изменение ландшафта — лес смещается к северу, климат меняется", — пояснил Пилясов.

Ранее ряд учёных сообщил, что в районе Арктики летом может произойти резкое разрушение слоя мерзлоты и в атмосферу будет выброшена большая масса метана. Это отразится на климате планеты в целом.

"Метан может быть причиной самоускоряющегося процесса потепления. Но призываю к осторожности. В 80-х годах говорили, что большую опасность несут озоновые дыры. Грозили раковыми заболеваниями из-за их разрастания. Помните, призывали новое поколение холодильников покупать, где меньше фриона. Оказалось впоследствии, что это маркетинговый ход. Теперь об озоновых дырах не вспоминают даже. Также и с метаном", — отметил Пилясов.

По его мнению, делать упор на метан может быть выгодно бизнесу .

"Неуглеродная энергетика дорогая, поэтому, когда идут такие разговоры, нужно быть осторожным, потому что иногда "торчат уши" тех, кому это выгодно, чтобы весь мир в одну ночь перешел на неуглеродную энергетику. А легче перейти будет развитым странам. Поэтому, навязывая эту повестку, они усиливают своё расстояние между собой и отставшими странами", — пояснил эксперт.