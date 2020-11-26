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Зачем на самом деле эсминец США входил в территориальные воды РФ

Экспертное мнение

Американский эсминец "Джон Маккейн", вторгшийся в территориальные воды России и выдворенный оттуда, оказывается — так заявило командование ВМФ США — сделал это не провокации или иной неблаговидной цели ради, а исключительно из желания передвинуть границу.

Зачем на самом деле эсминец США входил в территориальные воды РФ

Что же "не так" с границей, по мнению Пентагона? О тонкостях морского права "Правде.Ру" рассказал Александр Перенджиев, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета "Офицеров России".

— Вообще, у нас есть международное правило, что два километра от суши — это всегда пограничная зона того государства, откуда идет это расстояние. Американцы об этом прекрасно знают, но задача у них (я имею в виду американских военных моряков) стояла четкая и понятная — создать прецедент спорности.

Здесь нужно исходить из того, что у нас, например, законы формируются в основном известным способом — их пишут. А в англо-американской правовой традиции различного рода законы или законодательные акты появляются не в результате принятых законов, а в результате решений судебных прецедентов.

И именно в этом плане у них мышление направлено на то, чтобы создать такой прецедент, и возможно, перевести это в судебную плоскость. А коли все международные суды под контролем США, то они считают, что тут же выиграют суд, если вдруг Россия создаст предмет спора за эту территорию. Скажут, что она спорная, "мы тут ничего не нарушали", что Россия не имеет права считать своей территорией. Таким образом, по сути, они решили с нами воевать комплексом мер.

Это называется — гибридная война.

Она как раз и заключается в том, что применяются методы не исключительно военные, а в комплексе с другими методами давления:

  • экономическими — может быть санкции, может быть что-то типа банковского финансирования, которое делает зависимой ту или иную сторону;
  • информационными — давление, психологическое, и информационно-психологическое вместе.

А тут как раз прецедент, когда пытаются увязать этот момент еще и с правовой международной системой.

В поправках к Конституции этот момент учтён

Я бы хотел обратить внимание, что недаром мы, когда принимали новую Конституцию, решили, что международные решения, если они вредят интересам России, то становятся неприемлемыми, Россия им подчиняться и выполнять не будет.

Я считаю, как раз вовремя поправку внесли. Это работает на защиту наших интересов в этом отношении.

Конечно, то, что американцы создают спор, коллизию — они в очередной раз пытаются воздействовать на мировое общественное мнение.

Каков Ваш прогноз развития событий?

Прогноз такой, что дальше американцы попробуют перевести это в плоскость спора. Мы-то вообще считаем, что никакого спора нет, территория наша и всё, а они пытаются прецедент спора создать.

Для чего? Для того, чтобы в дальнейшем всё равно попытаться заставить Россию подчиниться.

Получается, что это способ изощренной агрессии. А именно военная политико-правовая провокация со стороны США.

То есть вроде пытаются завоевывать нашу территорию, но не только с помощью военной силы, а подкрепляя это какими-то решениями международных судов или, может быть, попробовать закрепить этот момент с помощью международного права. Это и будут делать Соединенные Штаты Америки.

И понятное дело, что в данном случае в следующий раз Россия уже не даст им заходить даже на два километра. То есть тут будем жестче.

Был момент, когда Министерство обороны России предложило законодательно закрепить границу и наше право наносить предупредительные бомбовые удары по тем кораблям, которые попытаются заходить. И сейчас это не сделано, потому что закон не принят, он на этапе дискуссии.

Теперь Министерство обороны на наглядном примере напомнит законодателям о необходимости принятия такого закона, чтобы мы (я имею в виду прежде всего наши вооруженные силы) имели возможность наносить предупредительные удары.

Чтобы даже соблазна не было впредь создавать такие спорные "военные" ситуации.

Автор: Ольга Лебедева
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