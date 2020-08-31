Синоптик: сентябрь в России будет замечательно комфортный

Сегодня первый день календарной осени. И всем, конечно же, интересно, какой она будет
О "заготовках" погоды для территории России в эксклюзивном интервью "Правде.Ру" рассказал Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды ФОБОС.
Что касается центральной России вообще и столичного региона в частности, то 31 августа у нас было просто невероятное тепло. Столбики термометров подбирались к плюс 29-30ºС.
Первого сентября резко похолодает: в Москве температура рухнет сразу на 10 градусов. В дневные часы пройдет холодный фронт, повеет такой свежестью, и температура днем не превысит 19-21º, по области разброс от 17º на севере до 26º на юге.
Всё, что южнее:
И без осадков. Равно, как и в Москве. Ночью могут брызнуть незначительные дожди, но утром и днём осадки маловероятны. Будет ветрено из-за северной тяги ветров. Но в целом, по ощущениям, комфортно. И соответствует климатической норме.
То, что касается дальнейших перспектив, сентябрь в целом будет теплее нормы, особенно его первая половина — в среднем как минимум на два градуса. С дефицитом осадков — выпадет не более 60% в Центральной России. На юге будет до плюс 3 с превышением.
- Это примерно сколько?
- В Москве в сентябре средняя температура ночью плюс 7, днём плюс 15.
А точнее, в первой половине месяца будет держаться плюс 16-21 с небольшими вариациями. Но всеёравно месяц будет комфортный.
Первая — начало сентября, вторая — середина месяца. Солнечных дней будет больше, чем положено, а осадков — меньше.
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