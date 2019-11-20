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Движение пчелы в воде впервые описано научно

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Учёные из Калифорнийского технологического института впервые описали механизм, благодаря которому пчела способна вытолкнуть себя из воды движением крыльев.

Всё началось с того, что один из соавторов исследования случайно заметил в пруду барахтающуюся на поверхности пчелу. Он был так заинтересован расходящейся от её крыльев рябью, что выловил насекомое и отнёс в лабораторию. Изучив эту и ещё 32 пчелы и засняв их движения с помощью высокоскоростных камер, исследователи выяснили, как насекомые выбираются из воды по принципу сёрфинга.

Поверхностное натяжение не даёт воде намочить верхнюю поверхность пчелиных крыльев. Движение крыла пчелы создаёт под ними ассиметричные волны. По мере того, как эти волны расходятся вокруг насекомого, оно скользит по ним вперёд, подобно сёрферу — если б тот был способен сам вызывать волны, на которых катается. Этот процесс весьма утомителен, и пчела едва ли может "плыть" так дольше пяти минут, но этого достаточно, как выяснили исследователи, чтоб преодолеть крупную лужу или даже добраться до берега небольшого пруда.

Исследователи выложили видео, наглядно показывающее этот процесс, на YouTube-канале Калифорнийского технологического института 19 ноября.

Темы пчёлы калифорнийский технологический институт
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