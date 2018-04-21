Театр Калягина "Et Cetera" откроет к осени новый корпус

Новый корпус театра "Et Cetera" под руководством Александра Калягина примет первых зрителей к началу очередного театрального сезона. Об этом сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Работы практически завершены, сейчас ведется обживание нового корпуса. Я думаю, что к началу театрального сезона, то есть к осени, новый корпус примет первых зрителей", — сказал М. Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что после завершения строительства здания второй очереди и объединения двух корпусов в единый комплекс появится новый входной холл и просторный вестибюль, дополнительный карман сцены. Реконструкцией здания театра предусмотрены несколько новых репетиционных залов, складские помещения, производственные и административные помещения, а также кафе.

Театр "Et Cetera" под руководством Александра Калягина располагается по адресу: Фролов переулок, дом 2. Общая площадь нового корпуса составляет порядка 3,8 тысяч квадратных метров.