Новый корпус театра "Et Cetera" под руководством Александра Калягина примет первых зрителей к началу очередного театрального сезона. Об этом сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Работы практически завершены, сейчас ведется обживание нового корпуса. Я думаю, что к началу театрального сезона, то есть к осени, новый корпус примет первых зрителей", — сказал М. Хуснуллин.
Ранее сообщалось, что после завершения строительства здания второй очереди и объединения двух корпусов в единый комплекс появится новый входной холл и просторный вестибюль, дополнительный карман сцены. Реконструкцией здания театра предусмотрены несколько новых репетиционных залов, складские помещения, производственные и административные помещения, а также кафе.
Театр "Et Cetera" под руководством Александра Калягина располагается по адресу: Фролов переулок, дом 2. Общая площадь нового корпуса составляет порядка 3,8 тысяч квадратных метров.
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