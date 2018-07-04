Треть всех студий в Москве представлено в СВАО﻿

Наибольший объем предложения студий сосредоточен в СВАО, на который приходится 32% предложения этого формата, сообщает компания Est-a-Tet.

По данным Est-a-Tet, доля квартир и апартаментов студийного типа в массовом и бизнес сегментах составляет 5,5%, год назад данный формат занимал 6,7%. К сегменту квартир относится 48,7% лотов студийного формата, почти столько же (51,3%) — к сегменту апартаментов.

Как отмечают эксперты, примерно треть предложения студий (32,4%) представлена в диапазоне площадей от 30 до 33 кв. м, 24,7% сосредоточена в диапазоне от 24 до 27 кв. м.

Проекты с наибольшей долей студий в массовом и бизнес сегментах

Название проекта Доля студий в текущем предложении в массовом сегменте и бизнес-классе (по объему в реализации, кв. м) Мин. площадь студии в текущем предложении кв. м Мин. стоимость студии млн рублей Апарт-комплекс "YE'S Ботанический сад" 8,3% 19,5 3,7 МФК "Лайнер" 7,6% 29,7 6,2 Апарт-комплекс Citimix 7,3% 22,4 2,7 Микрорайон "Домашний" 4,7% 25,9 4.4 МФК "Савеловский Сити" 4,6% 26,5 5,3

В первые пять месяцев 2018 года на студии в массовом сегменте и бизнес-классе пришлось 11% заключенных ДДУ, в аналогичном периоде прошлого года их для в спросе составляла 9%. Примерно треть предложений студийного формата (32,5%) сосредоточена в пяти проектах. Средняя площадь проданных лотов по итогам пяти месяцев 2018 года составила 26,1 кв. м.