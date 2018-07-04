Наибольший объем предложения студий сосредоточен в СВАО, на который приходится 32% предложения этого формата, сообщает компания Est-a-Tet.
По данным Est-a-Tet, доля квартир и апартаментов студийного типа в массовом и бизнес сегментах составляет 5,5%, год назад данный формат занимал 6,7%. К сегменту квартир относится 48,7% лотов студийного формата, почти столько же (51,3%) — к сегменту апартаментов.
Как отмечают эксперты, примерно треть предложения студий (32,4%) представлена в диапазоне площадей от 30 до 33 кв. м, 24,7% сосредоточена в диапазоне от 24 до 27 кв. м.
Проекты с наибольшей долей студий в массовом и бизнес сегментах
|
Название проекта
|
Доля студий в текущем предложении в массовом сегменте и бизнес-классе (по объему в реализации, кв. м)
|
Мин. площадь студии в текущем предложении кв. м
|
Мин. стоимость студии млн рублей
|
Апарт-комплекс "YE'S Ботанический сад"
|
8,3%
|
19,5
|
3,7
|
МФК "Лайнер"
|
7,6%
|
29,7
|
6,2
|
Апарт-комплекс Citimix
|
7,3%
|
22,4
|
2,7
|
Микрорайон "Домашний"
|
4,7%
|
25,9
|
4.4
|
МФК "Савеловский Сити"
|
4,6%
|
26,5
|
5,3
В первые пять месяцев 2018 года на студии в массовом сегменте и бизнес-классе пришлось 11% заключенных ДДУ, в аналогичном периоде прошлого года их для в спросе составляла 9%. Примерно треть предложений студийного формата (32,5%) сосредоточена в пяти проектах. Средняя площадь проданных лотов по итогам пяти месяцев 2018 года составила 26,1 кв. м.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Поздравление Дмитрия Медведева в "Инстаграме" с победой сборной России в матче против команды Испании вызвало неоднозначную реакцию россиян.
Поздравление Дмитрия Медведева в "Инстаграме" с победой сборной России в матче против команды Испании вызвало неоднозначную реакцию россиян.
Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области, по-видимому, хочет снова влиться в политическую жизнь родного государства.
Мир вступил в информационную эру, но она оказалась совсем не такой светлой и радостной, как мечталось. Мир — снова в огне и на грани большой войны. Кому это выгодно? Как это происходит? Об этом "Правде.Ру" рассказал военный политолог, завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин.