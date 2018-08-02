Элитное жилье уходит в закрытые продажи

На рынке элитной недвижимости Москвы в закрытых продажах находится рекордное количество проектов, сообщает Kalinka Group. По состоянию на конец июля 8 объектов элитного жилья реализуются через закрытый пул брокеров.

Как выяснила "Правда, Ру", общий объем закрытого предложения на конец полугодия составляет 550 лотов совокупной площадью 78 тыс. кв.м. Стоимость предложения в элитном сегменте начинается от 550 тыс. руб. за "квадрат", в премиуме от 350 тыс. руб. за кв.м.

Аналитики отмечают высокую динамику вывода на рынок нового предложения. Среди основных причин эксперты называют поправки к 214-ФЗ, которые вступили в силу с 1 июля.

По словам председателя совета директоров Kalinka Group Екатерины Румянцевой, девелоперы старались успеть получить разрешение на строительство по старым правилам, чтобы не пересматривать экономику проектов и избежать повышения стоимости лотов.

"При этом с точки зрения маркетинга и концепции, проект может требовать доработки и упаковки, поэтому застройщик не готов запускать проект в открытые продажи" — говорит Екатерина Румянцева, председатель совета директоров Kalinka Group.

Как писала ранее "Правда.Ру", лидером по объему предложения элитного жилья остался район Хамовники. На конец июля на него пришлось 45,9% реализуемых лотов (+6,5 п.п. к 4 кв. 2017 г.). На втором и третьем местах - Замоскворечье (19,8%; +0,3 п.п.) и Якиманка (16,9%; -3,8 п.п.).