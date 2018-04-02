Москва продлит "синюю" линию метро до Гольяново

Московские власти планируют продлить "синюю" линию столичного метрополитена до района Гольяново, сообщила в понедельник председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, для улучшения транспортной доступности района Гольяново в настоящее время в соответствии с Генеральным планом прорабатывается возможность продления Арбатско-Покровской линии с ориентировочным сроком строительства после 2025 года.

Сегодня приоритетным направлением является строительство Большого кольца, а также новых линий на присоединенных территориях, отметила Ю. Княжевская

Ещё одним не менее важным проектом является создание и реализация концепции Московских центральных диаметров, подчеркнула Ю. Княжевская.

Напомним, что в декабре прошлого года муниципальные депутаты района Гольяново обращались в мэрию с просьбой о строительстве станции метро "Гольяново" в одноименном районе. Новая станция сможет разгрузить Щелковское шоссе и станцию "Щелковская", а также обеспечить быструю перевозку большого количества пассажиров района Гольяново.