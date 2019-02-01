Россия продолжила выводить миллиарды из госдолга США

Российская Федерации значительно сократила вложения в облигации министерства финансов США и выбыла из списка крупнейших держателей ценных бумаг. Соответствующие данные были опубликованы американским казначейством сегодня, 1 февраля.

По оценке ведомства, несмотря на небольшой прирост весной 2018 года, в ноябре вложения России снизились с 14 млрд долларов до 12 млрд долларов. Большую часть оставшихся активов представляют собой вложения в краткосрочные ценные бумаги.

На сегодняшний день самым крупным держателем облигаций Минфина США остается Китай, который также снижает долю своих вложений в облигации госдолга Соединенных штатов. Следом за КНР следуют Бразилия, Япония и Ирландия. Пятерку замыкает Великобритания.

Государственный дог США достиг отметки в 22 трлн. долларов, однако президент Трамп выразил уверенность в том, что уже к концу его второго президентского срока долг будет полностью погашен.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Российская Федерация увеличила свои вложения в государственный долг Соединенных Штатов Америки.

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