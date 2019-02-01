Россия продолжила выводить миллиарды из госдолга США

Российская Федерации значительно сократила вложения в облигации министерства финансов США и выбыла из списка крупнейших держателей ценных бумаг. Соответствующие данные были опубликованы американским казначейством сегодня, 1 февраля.
По оценке ведомства, несмотря на небольшой прирост весной 2018 года, в ноябре вложения России снизились с 14 млрд долларов до 12 млрд долларов. Большую часть оставшихся активов представляют собой вложения в краткосрочные ценные бумаги.
На сегодняшний день самым крупным держателем облигаций Минфина США остается Китай, который также снижает долю своих вложений в облигации госдолга Соединенных штатов. Следом за КНР следуют Бразилия, Япония и Ирландия. Пятерку замыкает Великобритания.
Государственный дог США достиг отметки в 22 трлн. долларов, однако президент Трамп выразил уверенность в том, что уже к концу его второго президентского срока долг будет полностью погашен.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Российская Федерация увеличила свои вложения в государственный долг Соединенных Штатов Америки.
Читайте также: Россия вывела деньги из госдолга США для золотого удара
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Борьба за Николаса Мадуро и его режим - это борьба не за лидера и его политику, а за международное право. И ее исход будет зависеть от компании "Роснефть".
Италия понизила пенсионный возраст с 67 до 62 лет для мужчин и 58 - для женщин. И это при дефицитном бюджете. Почему же в России при профицитном - его повышают?
4 января 2013 года скончался ветеран Великой Отечественной войны, самый результативный советский ас Корейской войны, непревзойденный в мире по результативности ас реактивной авиации, Герой Советского Союза, полковник в отставке Евгений Георгиевич Пепеляев.
За два месяца до президентских выборов на Украине 31 марта прогноз по ним для "Правды.Ру" дал директор Украинского института анализа и менеджмента политики.