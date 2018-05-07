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Обзор криптовалютного рынка за минувшие выходные

Экономика » Криптовалюты

Индийская криптовалютная биржа Zebpay объявила о запуске шести новых торговых пар, Венесуэла запускает молодежный банк с использованием криптовалюты Petro и другие новости криптовалютного рынка за прошедшие выходные.

Обзор криптовалютного рынка за минувшие выходные. 386663.jpeg

Индийская криптовалютная биржа Zebpay объявила о запуске шести новых торговых пар, включающих Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Ripple, EOS, OmiseGo и Tron.

Венесуэла запускает молодежный банк, основанный на государственной криптовалюте Petro. Во время церемонии в штате Арагуа президент страны Наколас Мадуро заявил, что первоначальный взнос со стороны правительства составит $1.2 млрд в Petro или 20 млн Petro. По его словам, банк будет предоставлять свои услуги в основном для студентов и молодых людей. "Каждому университету по майнинг-ферме", - добавил президент.

Международная аудиторская и консультационная фирма PricewaterhouseCoopers (PwC) приобрела долю в китайском стартапе VeChain. VeChain предоставляет блокчейн-сервисы, специализирующиеся на борьбе с контрафактной продукцией, управлении линиями поставок и интернете вещей (IoT).

Практически половина государственных банков Китая подтвердила факт использования в своих процессах технологии блокчейна в 2017 году. Согласно ежегодным отчетам 12 из 26 китайских банков, в том числе Народный банк Китая (НБК), Китайский строительный и Сельскохозяйственный банки, а также China Merchants Bank использовали технологию в различных приложениях - от выдачи счетов-фактур и международных кредитов до процессов проверки подлинности идентификационных номеров (ID).

Сельхозбанк автоматизировал процесс выдачи кредитов через децентрализованную сеть для предоставления необеспеченных кредитов сельскохозторговцам. Строительный банк запустил блокчейн-платформу для выдачи межбанковских и международных кредитов малому бизнесу на 1.6 млрд юаней (около $251 млн). НБК завершил тестирование распределенной ИТ-инфраструктуры, которая будет развернута по всем его филиалам для дальнейшей разработки цифрового кошелька на основе блокчейна.

Более 46% запущенных в 2018 году ICO не имеют готового продукта, заявили специалисты аналитической компании ICORatings по итогам масштабного исследования проектов первичного размещения токенов. По их данным, 83% токенов сейчас стоят дешевле, чем во время предпродажи. "Большинство проектов на базе блокчейна, которые запускают ICO, не имеют ничего, кроме технической документации", - заявили аналитики компании ICORatings.

По данным исследовательской фирмы Gartner, которая провела опрос почти 300 руководителей по информационным технологиям (CIO), только 1% организаций использует в своем бизнесе технологию блокчейна, 8% экспериментировали с ней и планируют интегрировать технологию в ближайшем будущем, а 77% сообщили о незаинтересованности в ее применении. По словам вице-президента Gartner Дэвида Фарлонгера, опрос свидетельствуют о том, что представления о распространенности и широком использовании блокчейна чрезвычайно раскручено и не отражает действительность.

Банк JPMorgan Chase намерен запатентовать систему на базе блокчейна для осуществления и согласования финансовых транзакций. На сайте Управления по патентам и товарным знакам США (USPTO), банк описывает систему, в которой технология распределенного реестра используются для записи платежей, отправляемых из одного банка в другой с использованием одноранговой сети.

По мнению представителей банка, блокчейн обеспечит "уникальную систему для записи транзакций и хранения данных". Еще одним преимуществом станет возможность дублировать эти данные в реестре через публичную или приватную распределительную сеть.

Платформа Reddit планирует снова принимать криптовалюты в качестве варианта оплаты для участников бонусной программы Reddit gold. Технический директор Крис Слове в интервью Cheddar сказал, что выросшие комиссии за транзакции биткоина и проблема интеграции с Coinbase стали причиной того, что Reddit убрал биткоин в качестве метода оплаты в марте. Однако этот вариант, скорее всего, вернется, как только платформа завершит модернизацию. Кроме того, он заявил, что на сайте появится больше криптовалют, а не только биткоин.

Китайский дистрибьютор алкоголя Madison Group Holdings выкупил у интернациональной инвестиционной фирмы Diginex Limited контрольный пакет акций (51%) майнингового подразделения за $60 млн.

Компании планируют начать тесное сотрудничество, заключающееся в продаже пользователям платформы Diginex Digiassets дорогих марочных вин за криптовалюту. Madison Holdings Group (ранее Madison Wine) является инвестиционной холдинговой компанией, в основном ориентированной на розничный и оптовый рынок алкогольных напитков. Она зарегистрирована на Гонконгской фондовой бирже с 2015 года.

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