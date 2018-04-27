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Источник Правда.Ру

Роскомнадзор оправдывается за блокировку всех соцсетей и Яндекса

Экономика

В Роскомнадзоре заявили, что кратковременая блокировка IP-адресов зарубежных и российских соцсетей в России произошла по техническим причинам.

Роскомнадзор оправдывается за блокировку всех соцсетей и Яндекса. 386439.jpeg

В настоящее время все IP свободны от блокировки, сообщили  в ведомстве, пояснив, что попадание в реестр отдельных IP-адресов было связано с технологическими особенностями работы системы.

Специалисты также добавили, что не направляли данные адреса операторам для ограничения доступа.

Утром 27 апреля стало известно, что Роскомнадзор внес несколько IP-адресов "ВКонтакте", "Яндекса", Twitter, Facebook и "Одноклассников" в реестр запрещенных сайтов.

При этом в списке также оказались некоторые IP-адреса Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet. Все они были временно недоступны для пользователей.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что эксперты даже не берутся подсчитывать недополученную прибыль Amazon и Google. Отметим, что руководство Роскомнадзора, с начала блокировки Telegram получившее уже более 46 тыс. жалоб, наконец-то начало консультации с представителями отрасли.

Попытки блокировать Telegram в России стартовали 16 апреля, Роскомнадзор внес в черный список около 18 млн IP-адресов, что привело к затруднениям в работе интернет-сервисов Google, а также сторонних компаний.

Многие компании отмечали сбои в работе хранилищ данных, бизнес-приложений, систем искусственного интеллекта, геолокаций, платежей, взаимодействия с банками, обслуживания клиентов и т. д. По данным ведомства, на его горячую линию уже поступило 46 тыс. обращений.

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Темы сеть роскомнадзор
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