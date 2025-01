Рок-группа Queen вошла в число налоговых гигантов Великобритании

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Группа Queen заняла 92-е место в списке крупнейших налогоплательщиков Великобритании.

Фото: commons.wikimedia.org by Creator:Michael Marcovici is licensed under Commons, the free media repository Деньги

Об этом сообщает "Ямал-Медиа" со ссылкой на The Times.

Брайан Мэй, Джон Дикон, Роджер Тейлор и наследники Фредди Меркьюри в 2023 году заплатили налоги на сумму 11,8 миллиона фунтов. Компания Queen Productions выплатила музыкантам дивиденды от шоу "We Will Rock You", фильма "Богемская рапсодия" и других проектов на сумму 19,6 миллиона фунтов, из которых также был уплачен налог в размере 7,7 миллиона фунтов.

В декабре 2022 года гитарист группы Брайан Мэй был награжден орденом Британской империи и рыцарским титулом. Церемония награждения стала первой, проведенной королем Карлом III, вместе с Мэем награды получили актер Стивен Грэм, обладательница "Золотого глобуса" Вирджиния МакКенна и бывший посол Великобритании в России Дебора Броннерт.

Уточнения

Queen — британская рок-группа, добившаяся широчайшей известности в середине 1970-х годов, и одна из наиболее успешных групп в истории рок-музыки.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.