Ричи Блэкмор перенёс инфаркт: жена гитариста раскрыла детали его состояния

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Кэндис Найт, супруга и музыкальная партнёрша легендарного гитариста Deep Purple и Rainbow Ричи Блэкмора, в интервью TotalRock сообщила, что музыкант перенёс серьёзный сердечный приступ около 18 месяцев назад.

Фото: youtube.com by канал Ziggy Stardust, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ричи Блэкмор

Для восстановления кровоснабжения сердца 80-летнему Блэкмору установили шесть стентов.

Помимо проблем с сердцем, гитарист страдает от подагры, хронического артрита и болей в спине. Врачи не рекомендуют ему авиаперелёты, что ставит под вопрос международные гастроли.

"Он не выглядит на свой возраст, но время берёт свое. Поклонникам было бы важно просто находиться с ним в одном зале, независимо от его формы", — отмечает Найт.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Блэкмор продолжает работать над новым материалом в рамках своего фолк-проекта Blackmore's Night. После ухода из Deep Purple музыкант сосредоточился на средневековой и ренессансной музыке, лишь ненадолго вернувшись к року в 2016 году для нескольких концертов Rainbow.

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Уточнения

Ричард Хью «Ри́чи» Блэ́кмор (англ. Richard Hugh "Ritchie" Blackmore; род. 14 апреля 1945, Уэстон-сьюпер-Мэр, Англия) — британский гитарист и автор песен. Блэкмор был одним из основателей хард-рок группы Deep Purple.



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