Россия в десятке — в каких странах можно купить самое дешёвое сливочное масло

Экономика

Сливочное масло в Индии можно приобрести по очень доступной цене, сообщает ТАСС.

Фото: Adobe Stock by photocrew, PDM

В местных супермаркетах пачка весом 200 граммов стоит всего 1,37 доллара. Для сравнения, в России аналогичный продукт обойдётся в 2,09 доллара, заняв восьмое место среди стран "Большой двадцатки" (G20).

Чтобы определить стоимость сливочного масла в крупнейших экономиках мира, агентство ТАСС изучило цены в розничных магазинах стран "Большой двадцатки" и Евросоюза.

Согласно результатам исследования, средняя цена на сливочное масло в проанализированных государствах составляет 2,78 доллара.

Венгрия занимает второе место по доступности масла с точки зрения цены — там его можно купить за 1,76 доллара.

Португалия расположилась на третьем месте с ценой 1,9 доллара.

США занимают четвёртое место с ценой 1,94 доллара, а Польша замыкает пятёрку лидеров с ценой 1,96 доллара за пачку сливочного масла весом 200 граммов.

Самая высокая цена на сливочное масло была обнаружена в Дании — местные жители платят 4,27 доллара за пачку весом 200 граммов.

Болгария и Япония также оказались в конце рейтинга с ценами 3,98 и 3,91 доллара соответственно. Австралия завершает список стран с высокими ценами на сливочное масло, где оно продаётся по цене 3,82 доллара за пачку.

Уточнения

Больша́я двадца́тка (также G20, G-20, Группа двадцати; официально — англ. The Group of Twenty, major advanced and emerging economies) — клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой.





