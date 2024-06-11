Стало известно, на сколько ещё повысят МРОТ в России

Мишустин: с 2025 года МРОТ будет увеличен на 15%

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 2025 года минимальная заработная плата будет увеличена на 15%. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

Фото: president.tatarstan.ru by Пресс-служба Президента Татарстана is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Таким образом, в следующем году минимальная оплата труда превысит 22 тысячи рублей в месяц, уточнил премьер-министр.

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить постепенное повышение минимальной зарплаты. С 2025 года МРОТ будет привязан к медианной зарплате, составляя 48% от этого показателя.

Таким образом, минимальная оплата труда в 2025 году превысит 22 тысячи рублей, а к 2030 году достигнет не менее 35 тысяч рублей в месяц.