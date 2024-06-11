Стало известно, на сколько ещё повысят МРОТ в России

С 2025 года минимальная заработная плата будет увеличена на 15%. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин.
Таким образом, в следующем году минимальная оплата труда превысит 22 тысячи рублей в месяц, уточнил премьер-министр.
Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить постепенное повышение минимальной зарплаты. С 2025 года МРОТ будет привязан к медианной зарплате, составляя 48% от этого показателя.
Таким образом, минимальная оплата труда в 2025 году превысит 22 тысячи рублей, а к 2030 году достигнет не менее 35 тысяч рублей в месяц.
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