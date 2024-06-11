Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт: борщевик представляет особую опасность
Голова может болеть из-за обычного обезвоживания
Специалист рассказал, как не ошибиться при выборе товаров на рынке
Козырев: Макрон является ставленником крупного олигарха — Сороса
"Ангара" останется основной ракетой РФ до 2050-х, заверил её генконструктор Кузнецов
Эксперт рассказал о нюансах, которые могут возникнуть при покупке продуктов на рынке
Необычные причины выпадения волос: экспертное мнение
Эксперт рассказал, как безопасно провести время на пляже
Как приготовить сдобное печенье с лимоном и розмарином
Стало известно, на сколько ещё повысят МРОТ в России

Мишустин: с 2025 года МРОТ будет увеличен на 15%

0:48
Экономика

С 2025 года минимальная заработная плата будет увеличена на 15%. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

Мишустин: с 2025 года МРОТ будет увеличен на 15%
Фото: president.tatarstan.ru by Пресс-служба Президента Татарстана is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Таким образом, в следующем году минимальная оплата труда превысит 22 тысячи рублей в месяц, уточнил премьер-министр.

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить постепенное повышение минимальной зарплаты. С 2025 года МРОТ будет привязан к медианной зарплате, составляя 48% от этого показателя.

Таким образом, минимальная оплата труда в 2025 году превысит 22 тысячи рублей, а к 2030 году достигнет не менее 35 тысяч рублей в месяц.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как зелёнка спасет огурцы от мучнистой росы и прикорневой гнили: простое и действенное средство

Наверняка каждый садовод сталкивался с такими неприятными заболеваниями огурцов, как мучнистая роса и прикорневая гниль. Эти болезни могут нанести серьёзный урон урожаю, но избавиться от них можно простым и доступным народным средством - обычной зелёнкой.

Народное средство против главных врагов огурцов
Универсальная марганцовка: 5 способов применения на даче
Марганцовка на даче: о чём многие дачники даже не догадываются
От взглядов соседей забор закрываем просто: названы 3 эффективных варианта — сделаете участок приватным
Корки апельсина - природный враг паутинного клеща и тли: простое и эффективное решение проблемы
Сумское направление ещё больше растянет силы ВСУ по всему фронту Дмитрий Плотников Московские юродивые: моральные авторитеты и святые старой столицы Сергей Лебедев Сектор Газа: освобождение заложников в Газе не помогло мирному плану Байдена Юрий Бочаров
NetEase: Россия встала на пути снабжения США редкоземельными металлами
Урожай лука будет отличным: для получения крупных головок вносите эти подкормки в течение сезона
Неожиданное народное средство борьбы с тлёй и слизнями: простой способ с газировкой
Неожиданное народное средство борьбы с тлёй и слизнями: простой способ с газировкой
Последние материалы
Голова может болеть из-за обычного обезвоживания
Специалист рассказал, как не ошибиться при выборе товаров на рынке
Козырев: Макрон является ставленником крупного олигарха — Сороса
"Ангара" останется основной ракетой РФ до 2050-х, заверил её генконструктор Кузнецов
Эксперт рассказал о нюансах, которые могут возникнуть при покупке продуктов на рынке
Необычные причины выпадения волос: экспертное мнение
Эксперт рассказал, как безопасно провести время на пляже
Как приготовить сдобное печенье с лимоном и розмарином
Lada Largus в Ижевске: выпущено 1000 автомобилей за первые 3,5 недели производства
Таксист из Киргизии, высадивший бойцов СВО, сбежал из России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников