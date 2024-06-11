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Во сколько обойдется проведение зимних Олимпийских игр-2034 в США?

Опубликована смета зимних Олимпийских игр-2034 в Солт-Лейк-Сити

1:45
Экономика

Организаторы предполагаемых зимних Олимпийских игр 2034 года в Солт-Лейк-Сити опубликовали свою первую смету, согласно которой общие расходы составят чуть менее 4 миллиардов долларов, из которых 2,84 миллиарда долларов запланированы на операционные расходы. Об этом сообщает интернет-издание ABCNews.

Опубликована смета зимних Олимпийских игр-2034 в Солт-Лейк-Сити
Фото: спорт, Олимпийские игры, олимпиада by Администрация Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

МОК изучит эти цифры и официально назначит проведение Игр-2034 в столице штата Юта на заседании 24 июля в преддверии Олимпийских игр в Париже.

Солт-Лейк-Сити сосредоточился на использовании многих площадок, которые использовались в 2002 году. В нем говорится, что на 2034 год не планируется строительство новых площадок, поскольку будут использоваться объекты, которые использовались и модернизировались с 2002 года.

Известно, что Россия потратила 51 миллиард долларов на проведение Олимпийских игр 2014 года в Сочи, которые включали масштабные транспортные и жилищные проекты.

Четыре года спустя Южная Корея потратила на Игры 2018 года 12,9 миллиарда долларов, которые первоначально оценивались в сумму от 7 до 8 миллиардов долларов. Окончательной информации о стоимости последних зимних Олимпийских игр в Китае нет, хотя в одном отчете говорилось, что их стоимость превысит 38,5 миллиарда долларов после первоначального прогноза в 3,9 миллиарда.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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