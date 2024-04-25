Подсчеты эксперта: названа необходимая россиянам зарплата при уровне цен в 2024 году

Эксперт по экономике Андрей Лобода провел расчеты по справедливому минимальному уровню заработной платы, необходимой для достойного существования россиян в текущем 2024 году.
После анализа цен на потребительские товары и услуги, он пришел к выводу, что гражданам России требуется стабильный ежемесячный доход в диапазоне от 150 до 200 тысяч рублей, сообщает "Газета.Ru".
Отмечается, что отсутствие существенного увеличения доходов у населения привело к снижению привлекательности российского рынка труда для местных жителей.
За последние десять лет уровень заработных плат в стране значительно отстает от уровня покупательной способности рубля, при этом курс доллара к российской валюте вырос примерно в три раза.
Эксперт отмечает, что несмотря на отдельные временные повышения доходов граждан, общая динамика за последние десять лет показывает примерно 50% снижение.
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