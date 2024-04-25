Подсчеты эксперта: названа необходимая россиянам зарплата при уровне цен в 2024 году

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Экономист Лобода оценил покупательную способность рубля

1:01
Экономика

Эксперт по экономике Андрей Лобода провел расчеты по справедливому минимальному уровню заработной платы, необходимой для достойного существования россиян в текущем 2024 году.

Экономист Лобода оценил покупательную способность рубля
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

После анализа цен на потребительские товары и услуги, он пришел к выводу, что гражданам России требуется стабильный ежемесячный доход в диапазоне от 150 до 200 тысяч рублей, сообщает "Газета.Ru".

Отмечается, что отсутствие существенного увеличения доходов у населения привело к снижению привлекательности российского рынка труда для местных жителей.

За последние десять лет уровень заработных плат в стране значительно отстает от уровня покупательной способности рубля, при этом курс доллара к российской валюте вырос примерно в три раза.

Эксперт отмечает, что несмотря на отдельные временные повышения доходов граждан, общая динамика за последние десять лет показывает примерно 50% снижение.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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