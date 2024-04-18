Россиянам объяснили, почему не стоит досрочно гасить кредит

Эксперт по личным финансам Максим Темченко поделился мнением о том, что в период высокой инфляции закрытие кредитов досрочно не является выгодным шагом.
"Чем выше инфляция, тем дороже деньги, а это значит, что их лучше использовать для того, чтобы выгодно приобрести какой-либо актив", — отметил он.
Досрочное погашение займа рекомендуется только в случае наличия свободных средств, не задействованных в других нуждах, а также при наличии финансовой подушки безопасности, сообщает "Российская газета".
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