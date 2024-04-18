Богатая жизнь не за горами: россиянам назвали главные правила финансового благополучия

Эксперт Тихомиров: следует не забывать о базовых принципах финансового планирования

Для достижения финансового благополучия согласно директору по инвестициям "СберСтрахования жизни" Александру Тихомирову, россиянам необходимо придерживаться определенных правил. Первое из них — выбрать работу, которая приносит удовольствие.

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Он подчеркнул, что работа только ради денег может привести к выгоранию, в то время как занятие, которое доставляет удовольствие, способствует эффективным финансовым результатам, сообщают "Известия".

Тихомиров также советует постоянно совершенствовать свои навыки, что позволит "систематически увеличивать доход".

Он рекомендует формировать накопления и далее инвестировать их. Важно помнить о базовых принципах финансового планирования, акцентирует эксперт. Он отмечает, что основой финансового портфеля должны быть накопления в размере от трех до шести ежемесячных доходов.

После этого следует начать формирование накопительной страховой части в размере приблизительно одного годового дохода. Затем рекомендуется приступить к созданию пенсионного резерва, обеспечивающего доход на пенсии не менее 40% от текущего дохода.

И только после всех этих шагов стоит думать об инвестировании денег, добавляет специалист.