Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Принц Гарри и Кейт Миддлтон возобновили общение на фоне болезни принцессы
Аэропорт Дубая начнет полноценно функционировать в течение 24 часов
Три убедительных причины отказаться от хирургического вмешательства
Учёные рассказали, куда отправляется душа после смерти тела
Генштаб ВС и ВМС Ирана попали в британский санкционный список
Сестра Кунгурова связала смерть артиста с последствиями коронавируса
Три породы кошек, которые не переносят одиночества
Три породы кошек, предпочитающих прогулки на улице
Чем подкормить крыжовник весной
Богатая жизнь не за горами: россиянам назвали главные правила финансового благополучия

Эксперт Тихомиров: следует не забывать о базовых принципах финансового планирования

Экономика

Для достижения финансового благополучия согласно директору по инвестициям "СберСтрахования жизни" Александру Тихомирову, россиянам необходимо придерживаться определенных правил. Первое из них — выбрать работу, которая приносит удовольствие.

Эксперт Тихомиров: следует не забывать о базовых принципах финансового планирования
Фото: freepik.com by xb100 is licensed under public domain

Он подчеркнул, что работа только ради денег может привести к выгоранию, в то время как занятие, которое доставляет удовольствие, способствует эффективным финансовым результатам, сообщают "Известия".

Тихомиров также советует постоянно совершенствовать свои навыки, что позволит "систематически увеличивать доход".

Он рекомендует формировать накопления и далее инвестировать их. Важно помнить о базовых принципах финансового планирования, акцентирует эксперт. Он отмечает, что основой финансового портфеля должны быть накопления в размере от трех до шести ежемесячных доходов.

После этого следует начать формирование накопительной страховой части в размере приблизительно одного годового дохода. Затем рекомендуется приступить к созданию пенсионного резерва, обеспечивающего доход на пенсии не менее 40% от текущего дохода.

И только после всех этих шагов стоит думать об инвестировании денег, добавляет специалист.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
На Земле найден абсолютно чистый и неисчерпаемый источник энергии

Академик Алексеенко рассказал о развитии самого прогрессивного типа зелёной энергетики в России.

Академик Алексеенко назвал геотермальную энергию самой экологичной
Генеральный директор Первого канала Эрнст публично поздравил Урганта в эфире КВН
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал
Опрыскайте бабушкину квартиру уксусом, и вот для чего
Готовящийся стать отцом Илья Авербух ответил на вопрос, кого хочет больше — мальчика или девочку
Помощь Украине выделена в США "на бумаге". В реальности может и не состояться Любовь Степушова Российская армия разбивает тылы ВСУ, начинаются атаки на Очеретино Дмитрий Плотников Русская Финляндия всегда купалась в русских рублях  Сергей Лебедев
Секреты послесмертного существования: квантовая природа человеческого сознания
Искушение волос: три оттенка, которые заводят мужчин
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Последние материалы
TNI: российские атомные подводные лодки пугают ВМС США
Бизнес-консультант Котов: рынку онлайн-образования в РФ предстоит ещё много инноваций
Согласно опросу Emerson College, уровень поддержки Байдена снижается
Диетолог Морозова рассказала о смертельной опасности пасхальных яиц
В Карелии паводком размыло одно из кладбищ в городе Суоярви
Регионы РФ массово отменяют торжественное празднование Дня Победы
Шаги, которые помогут научить собаку команде "голос"
Если гель-лак вам не подходит, как правильно ухаживать за ногтями
Эксперты рассказали, почему кошка ест комнатные цветы
Максим Галкин* отрегировал на слова Байднена про Хайфу: я переживаю
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников