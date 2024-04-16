Правительство России планирует заменить курортный сбор туристическим налогом

По информации газеты "Ведомости", правительство Российской Федерации обсуждает возможную замену курортного сбора на туристический налог. Предполагается, что администрирование данного налога будет осуществляться не коллективными средствами размещения, а Федеральной налоговой службой.
По планам, законопроект о введении туристического налога планируется направить в Государственную Думу весной 2024 года. На данный момент ведется обсуждение концепции данного налога. Однако депутаты никаких конкретных документов пока не видели и не располагают информацией о подробностях законопроекта.
Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко отметила, что год назад говорилось о внесении подобного законопроекта, однако на данный момент документов нет.
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