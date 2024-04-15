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"Это нормальное явление": россиянам объяснили, почему дорожает борщевой набор

Экономист Магомедов: борщевой набор дорожает

Экономика

Заместитель исполнительного директора Российской ассоциации экспертов рынка ретейла (РАЭРР) Шамиль Магомедов прокомментировал подорожание борщевого набора в России в 2024 году, отметив, что цены на продукты в апреле и мае обычно повышаются из-за исчерпания прошлогодних запасов сельхозкультур, выращенных на территории страны.

Экономист Магомедов: борщевой набор дорожает
Фото: flickr by Лиз Уэст is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Традиционно из года в год в апреле и мае наблюдается рост цен на эти культуры. Это нормальное явление", — объяснил Магомедов.

Эксперт в беседе с "Радио 1" также отметил, что на рост цен влияют стоимость семян, горюче-смазочных материалов для сельскохозяйственной техники и логистика, но это не является определяющим фактором. По его словам, цены начнут снижаться после созревания нового урожая в Южных регионах России.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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