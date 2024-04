"Это нормальное явление": россиянам объяснили, почему дорожает борщевой набор

Заместитель исполнительного директора Российской ассоциации экспертов рынка ретейла (РАЭРР) Шамиль Магомедов прокомментировал подорожание борщевого набора в России в 2024 году, отметив, что цены на продукты в апреле и мае обычно повышаются из-за исчерпания прошлогодних запасов сельхозкультур, выращенных на территории страны.

Фото: flickr by Лиз Уэст is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic