Украинский "Энергоатом" объявил о начале строительства пятого энергоблока Хмельницкой АЭС с реактором американской Westinghouse

Украинский "Энергоатом" начал строительство 5-го энергоблока Хмельницкой АЭС

Украинский "Энергоатом" сделал официальное заявление о начале строительства пятого энергоблока на Хмельницкой атомной электростанции, сообщает EADaily.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Планируется, что данный энергоблок будет оснащен реактором американского производства компании Westinghouse. Этот шаг является частью стратегии Киева по диверсификации источников энергопоставок, особенно в свете сокращения тепловой генерации.

Представители украинской стороны обещают, что новый энергоблок будет способен компенсировать потери энергетической системы страны, обеспечивая надежное электроснабжение.

Украина планирует потратить около десяти лет на строительство данного энергоблока.