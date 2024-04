Украинский "Энергоатом" объявил о начале строительства пятого энергоблока Хмельницкой АЭС с реактором американской Westinghouse

Украинский "Энергоатом" сделал официальное заявление о начале строительства пятого энергоблока на Хмельницкой атомной электростанции, сообщает EADaily.

