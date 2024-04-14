Вкладчик может получить меньше, чем прогнозировал: россиянам назвали слабое место самых доходных вкладов

Аналитик Зварич: при снижении ставки доход по вкладу тоже сокращается

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

По мнению главного аналитика портала Банки.ру Богдана Зварича, вклады с плавающей ставкой могут стать выгодны в период ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка России.

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Эксперт в беседе с "Прайм" отмечает, что при снижении ставки ЦБ доход по таким вкладам также будет уменьшаться, что может привести к неожиданным финансовым результатам для вкладчиков. По словам Зварича, такие вклады являются более сложными, чем обычные вклады с фиксированной ставкой, где доходность полностью соответствует условиям договора.

Аналитик отмечает, что спрос на вклады с плавающей ставкой может возрасти среди крупных вкладчиков, которые используют ставку ЦБ в качестве ориентира для доходности своих инвестиций.