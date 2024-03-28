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На что рассчитывать в старости: какая будет пенсия у самозанятых

Как самозанятому не остаться без пенсии

1:48
Экономика

Налоговый режим самозанятости или НПД становится все более востребованным среди граждан России. Это объясняется необходимостью новых подходов к решению проблем безработицы и поддержки развития малого и среднего бизнеса в условиях современной экономики.

Как самозанятому не остаться без пенсии
Фото: petitsiyu-protiv-povysheniya-pensionnogo-vozrasta-podpisali-million-chelovek by Klops.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

По данным ФНС на январь 2022 года в России зарегистрировано более 4 миллионов самозанятых граждан. Однако, волнует вопрос, каким образом будет формироваться пенсионное обеспечение и трудовой стаж для этой категории населения.

Те самозанятые граждане, которые параллельно работают по трудовому договору, имеют свои страховые взносы оплачиваемые работодателем, что позволяет им накапливать трудовой стаж. Для них нет особой необходимости беспокоиться о будущей пенсии, поскольку обеспечение старости уже заложено.

Но как быть остальным самозанятым гражданам, которые полагаются на светлое и спокойное будущее? Для них государство предлагает самостоятельно формировать свою будущую пенсию.

Существуют два подхода к обеспечению пенсионного дохода для самозанятых граждан. Первый — это независимое формирование пенсионных накоплений без участия государства. Хотя данный способ имеет свои плюсы, существуют и определенные риски, такие как инфляция, финансовые риски и возможность мошенничества.

Второй подход заключается в добровольном уплате страховых взносов в Пенсионный фонд России. Самозанятый гражданин имеет право самостоятельно определять размер взносов, что делает этот процесс более гибким и прозрачным. Информацию о страховых платежах и трудовом стаже можно отслеживать в приложении "Мой налог", где отображается стоимость страхового года и сведения о совершенных платежах, а накопленный стаж будет учтен в конце года.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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