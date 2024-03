Энергетика, металлургия и добыча полезных ископаемых: в России стало еще больше долларовых миллиардеров

Исследовательский институт Hurun опубликовал свой рейтинг Global Rich List, из которого стало известно, что в России за прошедший год количество долларовых миллиардеров увеличилось на шесть человек.

Фото: Creativecommons by wuestenigel is licensed under by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0