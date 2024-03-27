Энергетика, металлургия и добыча полезных ископаемых: в России стало еще больше долларовых миллиардеров

Global Rich List: в России за минувший год прибавилось шесть долларовых миллиардеров

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Исследовательский институт Hurun опубликовал свой рейтинг Global Rich List, из которого стало известно, что в России за прошедший год количество долларовых миллиардеров увеличилось на шесть человек.

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Это позволило России сохранить свою позицию в топ-10 стран с наибольшим числом миллиардеров, занимая седьмое место с общим числом 76 миллиардеров.

Большинство российских миллиардеров активно представлены в таких отраслях как металлургия и добыча полезных ископаемых (17 человек), энергетика (9 человек), а также в сферах химической промышленности, инвестиций и недвижимости (по 7 человек в каждой отрасли).

Также стало известно, что индийский город Мумбаи опередил китайскую столицу Пекин по количеству миллиардеров, проживающих на его территории. Мумбаи занял третье место в мировом рейтинге, уступая только Нью-Йорку и Лондону.

Аналитики Hurun также отметили растущий тренд "миграции миллиардеров", где предпочтение отдается США, Великобритании, Швейцарии и Сингапуру.